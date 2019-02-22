Кличко похвалился ростом смертности в реанимации

Чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко оконфузился в эфире телеканала NewsOne во время рассказа о смертности в реанимации. Видео опубликовала журналист Татьяна Высоцкая в своем Facebook.

«Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь — каждый второй. Это очень важно»», — сказал Кличко.

Он подчеркнул, что в украинских больницах «поднимают уровень, спасают жизни».

В свою очередь Высоцкая задалась вопросом, смеяться или плакать от таких речей Кличко. «Человек повторяет заученные фразы, не вникая в суть. Поэтому и не осознает, когда что-то искажает и произносит глупости», — пояснила она.

Ранее в январе в Сети появилось видео, на котором Виталий Кличко не может выговорить слово digitalization («цифровизация»). Аудитория пыталась помочь бывшему спортсмену с произношением, однако без успеха.