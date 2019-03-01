Путин отметил эффективность работы россиянок

Президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов» отметил, что россиянки в стране успешно трудятся в разных отраслях экономики, на предприятиях и в бизнес-структурах. Телеграмма была опубликована 1 марта на сайте Кремля.

«Они ответственно подходят к делу, эффективно решают серьезные производственные задачи, работают, как говорится, на совесть. Многие являются признанными лидерами в сфере профессиональной деятельности», — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что государство продолжит создавать условия для повышения профессиональной квалификации россиянок.

В конце телеграммы глава страны поздравил женщин с приближающимся Международным женским днем.

Международный форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов» проходит в Новокузнецке с 1 по 2 марта. В нем принимают участие представители 16 государств и 39 регионов России. В рамках мероприятия планируют подписать несколько соглашений, которые касаются развития моногородов, благоустройства, культуры и детского спорта.

1 марта на форуме вице-премьер России Ольга Голодец отметила неравенство заработных плат. По ее словам, размер среднего оклада женщин в стране составляет 70% от зарплаты мужчин.