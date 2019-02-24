Женщина впервые стала послом Саудовской Аравии

Послом Саудовской Аравии в США стала принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд. Женщина впервые получила столь высокий пост. Указ о ее назначении уже подписал король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

«Назначается на пост посла в США в ранге министра принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд», –– цитирует указ Саудовское агентство новостей SPA.

Принцесса Рима является дочерью принца Бандара, который был послом королевства в США в течение 22 лет (1983 по 2005 год).

Дипломат получила образование в Штатах по специальности в сфере сохранения исторического наследия. В 2014 году журнал Forbes включил принцессу в список 200 самых влиятельных женщин в арабском мире.

21 января сообщалось, что в Саудовской Аравии появятся первые лицензированные женщины-гиды.

Кроме того, в начале января в королевстве отменили запрет для женщин на вождение автомобилей.