Принц Саудовской Аравии хочет купить «Манчестер Юнайтед»

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд намерен приобрести футбольный клуб «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что он готов заплатить $4,8 млрд. При этом состояние семьи принца составляет $1,08 трлн, передает «Газета.ру».

Американская семья Глейзеров, владеющая клубом с 2005 года, приобрела клуб за $1,013 млрд. Сообщается, что предложение Сальмана будет сделано при условии, что «МЮ» гарантирует себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

На данный момент команда занимает в чемпионате Англии четвертое место, которое дает право на участие в квалификации Лиги чемпионов.

13 февраля «Манчестер Юнайтед» проиграл «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:0. 12 февраля стало известно, что клуб из Манчестера хочет забронировать 14-летнего игрока «Чертаново» Сергея Пиняева на четыре года.