Скончался воспитавший Бэкхема и Гиггза бывший тренер молодежки «Манчестер Юнайтед»

Бывший тренер Эрик Харрисон, который долгое время возглавлял юношескую команду «Манчестер Юнайтед», скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщается в официальном Twitter клуба.

Харрисон пришел в клуб в 1981 году. Он известен по работе с командой, которая получила название «Класс-92». В ней выступали будущие звезды «Манчестер Юнайтед» и сборных Англии и Уэльса — Дэвид Бэкхем, Ники Батт, Райан Гиггз, Пол Скоулз и братья Невиллы.

В 1992 году команда под руководством наставника завоевала Молодежный кубок Англии, пишет «Спорт-Экспресс». В общей сложности Харрисон отработал в «МЮ» 27 лет.

We are extremely saddened to report that our former youth coach Eric Harrison passed away last night. Our thoughts and prayers go out to Eric's family and friends at this sad and difficult time. pic.twitter.com/vS94a8MKxr — Manchester United (@ManUtd) 14 февраля 2019 г.

Гари Невилл также вспомнил наставника.

«Он научил нас, как правильно играть, научил никогда не сдаваться. Он рассказал нам, как важно всегда выходить победителем из каждой дуэли на поле. Он показал, что мы должны уметь, чтобы играть за «Манчестер Юнайтед». Эрик, мы обязаны тебе всем», — написал футболист.

Накануне «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе «Олд Траффорд» проиграл «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:0.