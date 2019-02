Скончался воспитавший Бэкхема и Гиггза бывший тренер молодежки «Манчестер Юнайтед»

Бывший тренер Эрик Харрисон, который долгое время возглавлял юношескую команду «Манчестер Юнайтед», скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщается в официальном Twitter клуба.

Харрисон пришел в клуб в 1981 году. Он известен по работе с командой, которая получила название «Класс-92». В ней выступали будущие звезды «Манчестер Юнайтед» и сборных Англии и Уэльса — Дэвид Бэкхем, Ники Батт, Райан Гиггз, Пол Скоулз и братья Невиллы.

В 1992 году команда под руководством наставника завоевала Молодежный кубок Англии, пишет «Спорт-Экспресс». В общей сложности Харрисон отработал в «МЮ» 27 лет.

We are extremely saddened to report that our former youth coach Eric Harrison passed away last night. Our thoughts and prayers go out to Eric's family and friends at this sad and difficult time. pic.twitter.com/vS94a8MKxr