«Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл ПСЖ

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Пари Сен-Жермен» на домашнем стадионе «Олд Траффорд» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:0.

Победу французскому клубу принесли голы от Преснеля Кимпембе на 53-й минуте и от нападающего Килиана Мбаппе на 60-й минуте, пишет «Газета.ру».

Ответная игра состоится в Париже 6 марта. В ней также примет участие Поль Погба, который в первом матче получил удаление.

Для норвежского специалиста Уле Гуннара Сульшера это поражение стало первым на посту главного тренера «Красных дьяволов».

12 февраля стало известно, что нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» Мохаммед Салах может перейти в итальянский «Ювентус» за сумму в €200 млн.