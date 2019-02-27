Фестиваль фейерверков пройдет в Удмуртии в Международный женский день

В Ижевске 8 марта состоится фестиваль фейерверков «Вальс цветов». Программу подготовили коллективы из нескольких регионов России.

Шоу состоится на набережной Ижевского пруда. Залпы фейерверков будут сопровождаться музыкой. Во время фестиваля зрителям предстоит определить лучших мастеров пиротехнического шоу. Победителей назовут по громкости аплодисментов, пишет ИА «Сусанин».

Перед фейерверками горожан ожидает выступление творческих коллективов, музыкальное шоу и поздравления.

Фестиваль фейерверков проводится в Ижевске во второй раз.