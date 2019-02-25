Фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» начался в Курске

В Курске 25 февраля открывается международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Показы продлятся до 1 марта.

Зрители увидят на большом экране художественные и документальные фильмы – победители фестиваля, а также побывают на творческих встречах с мастерами, которые эти работы создавали.

В первый вечер фестиваля в центре «Юность» состоится премьерный показ фильма режиссера Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». А в день закрытия в центре «Звездный» покажут картину «Райские кущи» народного артиста России Александра Прошкина.

«Курская правда» отмечает, что организаторы форума планируют посетить исправительную колонию в Курской области. Там пройдет премьерный показ трагикомедии «Голова. Два уха». Заключенные смогут встретиться с генеральным продюсером фестиваля Игорем Степановым.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе в 91-й раз раздали «Оскар». В номинации «Лучший фильм» победу одержала картина Питера Фарелли «Зеленая книга».