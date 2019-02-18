Фестиваль «Московская Масленица» пройдет на 15 площадках города

В столице фестиваль «Московская Масленица» пройдет на 15 городских площадках. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Фестивальные площадки разместятся и в центре столицы, и в столичных округах. Для гостей праздника приготовят сотни разновидностей блинов: от классических со сметаной или медом до оригинальных авторских с разнообразными начинками. Кроме того, посетители смогут и сами научиться печь необычные блины, а также освоить секреты различных ремесел и поиграть в подвижные игры, пишет сетевое издание m24.ru. В 2018 году гости фестиваля «Московская Масленица» съели почти 250 тыс. блинов.

Для маленьких гостей фестиваля организаторы приготовили отдельную тематическую программу: катание на каруселях, игра в «Лису и гусей», сбор большого масленичного пазла и проверка силы при помощи интерактивного силомера «закати блин».

Все гости праздника смогут сделать фотографии с арт-объектами в виде кукол-маслениц и матрешек на площадках фестиваля, который пройдет в Москве с 1 по 10 марта.