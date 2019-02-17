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Главную награду Берлинского кинофестиваля получил фильм «Синонимы»

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Фильм «Синонимы» израильского режиссера Надава Лапида завоевал «Золотого медведя» — главную награду 69-го Берлинского кинофестиваля.

Картина рассказывает о молодом израильтянине, который прибыл во Францию, чтобы сбежать от себя и своей национальности. Эту проблему он надеется решить, став французом.

Фильм отчасти автобиографический, так как первые 25 лет своей жизни Лапид считал, что случайно родился в Израиле и является французом, передает «Газета.ру».

Гран-при жюри фестиваля получила лента «По воле божьей» Франсуа Озона. Лучшим актером и актрисаой признали Ван Цзинчунь Юн Мэй, сыгравших в китйской ленте «Прощай, сын мой» режиссера Ван Сяошуая.

Британская актриса Шарлотта Рэмплинг стала обладательницей почетного «Золотого медведя».

Берлинский кинофестиваль проходит в столице Германии с 7 по 17 февраля. В фестивальные программы вошли две российские картины. «Кислота» Александра Горчилина вошла в программу «Панорама», а «Мальчик русский» Александра Золотухина — в программу «Форум».

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