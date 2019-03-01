Голодец отметила неравенство зарплат мужчин и женщин

Размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин. Об этом рассказала вице–премьер РФ Ольга Голодец на открытии форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов» в пятницу, 1 марта в Новокузнецке.

«При всех возможностях, которые женщины имеют, они не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда как у мужчин», —цитирует Голодец «Интерфакс». Одновременно вице–премьер указала на высокий уровень занятости представительниц прекрасного пола.

В форуме «Роль женщин в развитии промышленных регионов» примут участие представители 16 государств и 39 регионов РФ. Мероприятие продлится два дня, в рамках форума подпишут несколько соглашений.

В середине января Ольга Голодец выступила против введения налога на пересечение государственной границы России.