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Голодец отметила неравенство зарплат мужчин и женщин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин. Об этом рассказала вице–премьер РФ Ольга Голодец на открытии форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов» в пятницу, 1 марта в Новокузнецке.

«При всех возможностях, которые женщины имеют, они не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда как у мужчин», —цитирует Голодец «Интерфакс». Одновременно вице–премьер указала на высокий уровень занятости представительниц прекрасного пола.

В форуме «Роль женщин в развитии промышленных регионов» примут участие представители 16 государств и 39 регионов РФ. Мероприятие продлится два дня, в рамках форума подпишут несколько соглашений.

В середине января Ольга Голодец выступила против введения налога на пересечение государственной границы России. 

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