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Названа самая богатая женщина мира

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Panoramic
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Самой богатой женщиной мира по версии Forbes стала наследница косметической империи L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс, сообщило издание в понедельник, 4 марта. 

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Состояние женщины оценивается в $49,3 млрд, что позволило ей также занять 15-ю строчку в общем списке богатейших людей планеты. Она является членом правления L`Oreal с 1997 года. За прошедший год состояние Бетанкур-Майерс выросло на 17% благодаря удорожанию акций компании. 

Отмечается, что в 2018 году богатейшей женщиной в списке Forbes была признана Элис Уолтон, дочь основателя сети гипермаркетов Walmart.

В феврале 2019 года стало известно, что в России появилась вторая женщина-миллиардер. Ей, по версии Forbes, стала Татьяна Бакальчук, единственная владелица интернет-магазина Wildberries. Фирма заняла четвертое место в рейтинге самых дорогих компаний, составленном Forbes, а ее стоимость оценивается в $1,2 млрд. Это позволяет оценить личное состояние владелицы более чем в $1 млрд, что делает ее второй после бизнесвумен Елены Батуриной российской женщиной-миллиардером.

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