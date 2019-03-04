Вслед за «Авангардом»: ЦСКА в шаге от второго раунда плей-офф

В первом раунде плей-офф КХЛ сыграна уже половина матчей, а также определился победитель одной из серий. Казанский «Ак Барс» неожиданно проиграл в четырех встречах омскому «Авангарду». Сенсацией стал даже не сам факт вылета действующего обладателя Кубка Гагарина, а то, что он не смог победить ни в одном матче. В трех из четырех «ястребы» разгромили казанцев — 6:0, 6:3, 4:1. Лишь в последней, четвертой игре «Ак Барс» проиграл с минимальным счетом — 2:3.

В понедельник состоятся матчи еще в четырех сериях. Две из них также могут завершиться. Для этого екатеринбургскому «Автомобилисту» нужно обыграть «Трактор» в Челябинске, а московскому ЦСКА — «Витязь» в Подольске.

ЦСКА — «Витязь»

Армейцы уверенно победили в двух стартовых встречах (4:0 и 6:2) — обе проходили на домашнем льду красно-синих. Но первый выезд в Подольск обернулся трудностями для ЦСКА. После двух периодов счет был 1:1, и лишь в третьей 20-минутке подопечные Игоря Никитина дожали соперника — 3:1.

— «Витязь» играл дома, при своих болельщиках, а мы плохо начали игру — не знаю, почему так произошло, — заявил «Известиям» защитник ЦСКА Никита Нестеров. — Хорошо, что сумели в итоге победить. К тому же нам хорошо удавались вбрасывания — это важный фактор, которому мы уделяем большое внимание. Будем работать над ошибками — тренеры подскажут нам, что надо изменить перед четвертой встречей.

Между тем «Витязь» не собирается сдаваться. Подопечные Валерия Белова отмечают, что на отдельных отрезках им удается навязывать армейцам борьбу.

— К сожалению, у нас не получается играть все 60 минут так, как мы хотим, — поделился с «Известиями» нападающий «Витязя» Михал Ржепик. — Во всех трех матчах нам удавалось хорошо обороняться и иногда выходить в атаку, но на определенном этапе класс ЦСКА всё равно сказывался. Нужно еще более активно бороться и допускать как можно меньше ошибок, тогда будет шанс победить. В любом случае мы не собираемся так просто сдаваться.

В третьей встрече армейцы выиграли очень много вбрасываний, однако, по мнению нападающего «Витязя» Никиты Комарова, проблем с этим у его команды не было.

— Я не заметил, что у нас были проблемы на «точке», — заявил «Известиям» Комаров. — А в следующем матче надо обязательно добавлять агрессии в атаке — впереди выглядим слабо. Мы можем также лучше выглядеть в силовой игре, проводить больше хитов.

«Торпедо» — «Барыс»

В остальных сериях дело уже точно не ограничится четырьмя матчами. Наибольший ажиотаж сейчас вызывает противостояние петербургского СКА с московским «Спартаком». В понедельник пройдет четвертая игра, и клуб из северной столицы попытается сравнять счет. Пока красно-белые сенсационно ведут 2:1.

Но не менее интересно складываются дела у «Торпедо» и «Барыса». Сегодня в Нижнем Новгороде «автозаводцы» сыграют четвертую встречу с клубом из Астаны. Пока казахстанский коллектив ведет 2:1. Все три первых матча получились разными. Сначала «Барыс» долго запрягал, но уверенно обыграл нижегородцев дома — 4:1. Затем случился суперкамбэк астанинцев — проигрывая 0:4, они довели счет до 5:4. А в Нижнем Новгороде, в третьей игре, изобилующей удалениями и обоюдными ошибками, сильнее оказалось «Торпедо», которое выиграло у «Барыса» со счетом 3:1.

— Поменялись площадка и игра «Торпедо», — отметил в разговоре с «Известиями» нападающий «Барыса» Павел Акользин. — Стало много удалений — это определило результат. Это плей-офф, идет игра кость в кость. «Торпедо» повезло чуть больше, поэтому оно выиграло в третьем матче. Я бы не сказал, что игра стала закрытой, она была обоюдоострой, просто в третьем матче показать открытый хоккей помешали удаления.

В четвертой встрече многое станет ясно: либо «Барыс» уйдет в отрыв, либо серия начнется заново и продлится до двух побед одной из команд.

— К четвертому матчу в первую очередь надо поправить свои головы и дисциплину — это самое главное, что должно дать результат, — заявил «Известиям» защитник «Барыса» Алексей Маклюков. — Тогда нам удастся вернуться к той игре, которая принесла успех в начале серии. Чтобы уменьшить количество необязательных провалов в обороне, надо придерживаться системы, которую мы наметили. Тогда соперник будет иметь гораздо меньше моментов у наших ворот. Надо добавить энергии и играть в свою игру.

Одной из особенностей матчей в Нижнем Новгороде считается необычная акустика ледового дворца спорткомплекса «Нагорный», в котором трибуны с болельщиками расположены очень близко ко льду. Считается, что это оказывает существенную эмоциональную поддержку хозяевам и давление на гостей.

— В нижегородском дворце играется нормально — у нас в Астане арена еще более шумная, — добавил Маклюков. — С одной стороны, зрители болеют против тебя, гонят свою команду вперед, с другой — тебя это подстегивает играть еще лучше, показать спортивную злость.

«Динамо» — «Йокерит»

В воскресенье помимо матча, после которого «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина, прошло еще три встречи. Московское «Динамо» повело в серии с «Йокеритом» со счетом 3:1. В четвертой игре подопечные Владимира Крикунова победили финский клуб — 3:0. В случае успеха на выезде во вторник бело-голубые пройдут во второй раунд. При этом все четыре встречи выдались равными, но в трех из них динамовцам помогла блестящая игра вратаря Александра Еременко.

— Думаю, в воскресенье вся команда играла отлично — игроки выложились на 100%, — поделился с «Известиями» защитник «Динамо» Михал Чайковски. — Нас очень поддержал вратарь — он играл просто великолепно. Конечно, мы хотели, чтобы ему удалось сыграть на ноль. И сделали максимум, чтобы это произошло. На мой взгляд, мы заслуженно победили «Йокерит». Мы видели, что в третьем периоде при счете 0:2 соперник активно играл в сторону наших ворот. А мы старались не пропустить. Но главное, что мы смогли сыграть в защите и добиться победы.

По словам хоккеиста, его команда сделает всё, чтобы решить вопрос с выходом во второй раунд в пятой игре.

— Нам надо серьезно подготовиться к следующему матчу, который может стать решающим, — подчеркнул Чайковски. — «Йокерит» ничего не отдаст просто так и будет стараться одержать победу. Надо надеяться, что мы сможем добиться положительного результата и успешно завершить эту серию.

В оставшихся двух сериях по итогам воскресных четвертых матчей ситуация запуталась окончательно. Магнитогорский «Металлург» выиграл на выезде в овертайме у уфимского «Салавата Юлаева» (2:1), а «Сочи» обыграл дома ярославский «Локомотив» (3:1). В обоих противостояниях счет теперь 2:2. Во вторник команды сыграют пятые матчи в Магнитогорске и Ярославле, а в четверг — шестые в Уфе и Сочи.