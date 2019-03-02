«Мы должны верить, что можем победить ЦСКА»

В субботу в Подольске состоится третий матч первого раунда плей-офф КХЛ. Местный «Витязь» примет победителя регулярного чемпионата ЦСКА. Москвичи ведут в серии 2:0 после побед в двух домашних встречах. Армейцы выиграли со счетом 4:0 и 6:2. При этом «Витязь» неплохо начинал обе встречи. Команда Валерия Белова в первой игре дала сопернику открыть счет лишь в середине второго периода. А во второй встрече вела 1:0 после первой 20-минутки.

Один из лидеров «Витязя» Войтех Мозик рассказал «Известиям», почему подмосковной команде не удавалось развивать свои стартовые успехи в играх с ЦСКА, а также заявил, что подольчане готовы повторить подвиги московского «Спартака», сенсационно выигравшего на выезде два первых матча серии против петербургского СКА.

— Что происходит с «Витязем» во вторых периодах матчей с ЦСКА?

— Я не знаю. В первой игре у нас был хороший старт в первом тайме, во второй встрече мы вели 1:0. Но потом мы как будто перестали играть. У нас были удаления и длинные смены. Не знаю, почему не получается держать этот уровень постоянно. Если мы хотим выиграть, то нам надо лучше подготовиться. Не сбавлять обороты во втором периоде. Нам удается хорошо начинать встречи и играть достаточно дисциплинированно, но нужно сохранять такой уровень на протяжении всего игрового времени.

— Шансы на успех в третьем и четвертом матчах есть?

— По поводу шансов сложно сказать. Но посмотрите, как «Спартак» обыграл СКА. Конечно, мы можем побороться с ЦСКА. В «Спартак» тоже мало кто верил, но он выиграл два выездных матча и сейчас ведет 2:0. Значит, и «Витязь» на это способен. Нам надо просто более внимательно и уверенно играть и не допускать таких провалов.

— Что вы можете противопоставить ЦСКА?

— Все должны выложиться на максимуме, стараться создавать и реализовать шансы. И верить, что мы можем победить ЦСКА. Уверен, нам помогут и болельщики, которые на двух матчах в Подольске заполнят трибуны нашей арены и поддержат «Витязь» так же, как поддерживают на протяжении всего сезона. Мы намерены бороться до конца.

— ЦСКА по игре действительно сильнейший клуб КХЛ?

— ЦСКА — один из главных кандидатов на победу в Кубке Гагарина. У них отличный состав и высокая организация игры на всех линиях. Но мы должны верить в себя. Мы должны больше держать шайбу и биться на каждом участке площадки.