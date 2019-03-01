В Мосгордуме поддержали создание стены памяти Децла

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов поддержал идею создать в Москве стену памяти рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).

«Почему бы нет. Он был очень популярен, один из основателей этого направления (хип-хопа в России. — Ред.). Если не один человек, а много считают это необходимым», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом чиновник сказал, что не знает, сколько было поклонников у Децла, и он должен увидеть их большое число на бумаге.

Как добавил Герасимов, для создания памятной стены в Мосгордуму должно поступить соответствующее обращение. Там должно быть написано предполагаемое место мемориала и источник финансирования. Он заверил, что когда получит документ, то поможет возвести памятник.

Между тем, фанаты рэпера уже направили официальное письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой установить стену памяти. В обращении подчеркивается, что содержание монумента не потребует затрат из городского бюджета и будет осуществляться фан-клубом самостоятельно.

Кроме того, на онлайн-платформе change.org была размещена петиция о создании стены. Ее подписали порядка 5,3 тыс. человек.

О смерти Кирилла Толмацкого стало известно утром 3 февраля. Он скончался после выступления в одном из клубов Ижевска. Музыканта похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве рядом с часовней, возле могилы его бабушки. В последний путь его проводили продолжительными аплодисментами. В этот же день вышел его посмертный клип.