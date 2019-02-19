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Мать Децла поддержала идею снять фильм о рэпере

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Мать рэпера Децла — Ирина Толмацкая — положительно оценила идею снять документальный фильм о своем сыне, которую собрался воплотить журналист Роман Супер. 

«Сообщаю, что деньги на документальный фильм о Кирилле собирает реальный режиссер. Это не аферист», — написала она в своем Instagram. 

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Как пояснила Толмацкая, разрешение на съемки журналисту не нужны, а необходимы лишь права на некоторые личные материалы.

Журналист Роман Супер — лауреат премии ТЭФИ, брал интервью у Децла в 2016 году. Сумму в размере 3,5 млн рублей он хочет собрать за 42 дня. Он пояснил, что намерен снять документальный фильм об исполнителе, который покажет, «кем на самом деле» был кумир молодежи нулевых.

Однако сын Децла — Тони — посчитал журналиста аферистом и призвал не отсылать ему никаких денег. По его словам, в 2016 году Супер снял с рэпером интервью, которое музыканту не понравилось. 

О смерти Кирилла Толмацкого стало известно утром 3 февраля. Он скоропостижно скончался в возрасте 35 лет после выступления в одном из клубов Ижевска.

В бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава Удмуртии провели экспертизу. Как рассказал источник в следствии, предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией.

Музыканта похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве, рядом с часовней возле могилы его бабушки. В последний путь его проводили продолжительными аплодисментами. В этот же день вышел его посмертный клип.

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