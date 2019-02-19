Сын Децла воспротивился сбору денег на фильм об отце

Отец рэпера Децла (также известен как Le Truk) Александр Толмацкий и сын артиста Тони отреагировали на намерение журналиста Романа Супера снять документальный фильм об исполнителе.

«Этот аферист считает, что имеет право на сбор средств на документалку о моем отце, он собрал уже более полумиллиона и утверждает, что снимал с отцом интервью», — резко высказался Тони в своем Instagram, добавив, что вышеуказанной беседой Децл был недоволен.

Как пояснил молодой человек, Супер спросил разрешения только у Александра Толмацкого, который, по его словам, «в этой ситуации вообще властью не обладает».

Тони еще раз подчеркнул, что Роман Супер — это аферист, у которого нет авторских прав на эту съемку, и призвал не отправлять журналисту деньги.

Что касается Александра Толмацкого, то он заявил, что с ним пока не связывался относительно съемок киноленты.

«Да, я в курсе. Я читал об этом», — приводит слова отца рэпера телеканал «360».

Журналист Роман Супер — лауреат премии ТЭФИ, брал интервью у Децла в 2016 году. Сумму в размере 3,5 млн рублей он хочет собрать за 42 дня. Он пояснил, что намерен снять документальный фильм об исполнителе, который покажет, «кем на самом деле» был кумир молодежи «нулевых». Журналист планирует рассказать историю самого, по его словам, недооцененного российского артиста, а также описать его взгляды на жизнь и влияние на отечественную хип-хоп культуру.

О смерти Кирилла Толмацкого стало известно утром 3 февраля. Он скоропостижно скончался в возрасте 35 лет после выступления в одном из клубов Ижевска.

В бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава Удмуртии провели экспертизу. Как рассказал источник в следствии, предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией.

Музыканта похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве, рядом с часовней возле могилы его бабушки. В последний путь его проводили продолжительными аплодисментами. В этот же день вышел его посмертный клип.