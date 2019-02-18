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СК не смог подтвердить версию матери Децла о причинах смерти рэпера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Результатов экспертизы о возможных причинах смерти рэпера Кирилла Толмацкого  (известного под псевдонимом Децл, впоследствии Le Truk) пока нет, сообщили в управлении СК по Удмуртии. 

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Так следователи прокомментировали слова матери музыканта Ирины, о том, что сердце исполнителя остановилось из-за нагрузок на организм. В эфире Первого канала она также заявила, что в крови рэпера не выявили наркотиков или алкоголя

«В следственные органы еще не поступили материалы экспертов, и говорить, что нашли или не нашли следы наркотиков или алкоголя в организме погибшего музыканта, мы не можем», — сказали в следкоме, передает «РИА Новости».  

Как заверили правоохранители, когда результаты судмедэкспертизы поступят, то они обязательно об этом проинформируют. 

О смерти Кирилла Толмацкого стало известно утром 3 февраля. Он скоропостижно скончался в возрасте 35 лет после выступления в одном из клубов Ижевска.

В бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава Удмуртии уже провели экспертизу. Как рассказал источник в следствии, предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией.

Музыканта похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве, рядом с часовней возле могилы его бабушки. В последний путь его проводили продолжительными аплодисментами. В этот же день вышел его посмертный клип.

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