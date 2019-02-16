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Мать Децла назвала причину остановки сердца рэпера

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Фото: ТАСС/Максим Шеметов
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Мать 35-летнего рэпера Кирилла Толмацкого (известного под псевдонимом Децл, впоследствии Le Truk) — Ирина Толмацкая — в эфире Первого канала рассказала, почему умер ее сын. 

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«Причина смерти — перенагрузки. Он в последние полгода написал два альбома. Когда-то пожаловался, что рука болела и нога», — приводит ее слова «РИА Новости»

Толмацкая добавила, что судмедэкспертиза подтвердила, что Децл не мог умереть от наркотиков или алкоголя, поскольку по результатам анализов их обнаружено не было. 

О смерти Кирилла Толмацкого стало известно утром 3 февраля. Он скоропостижно скончался в возрасте 35 лет после выступления в одном из клубов Ижевска. В бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава Удмуртии уже провели экспертизу. Как рассказал источник в следствии, предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией.

Музыканта похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве, рядом с часовней возле могилы его бабушки. В последний путь его проводили продолжительными аплодисментами. В этот же день вышел его посмертный клип.

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