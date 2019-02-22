Рэпер Смоки Мо посвятил песню Децлу

Рэпер Смоки Мо посвятил песню скоропостижно ушедшему из жизни рэперу Кириллу Толмацкому (более известен как Децл и Le Truk). Композиция получила название «Дважды». Она опубликована на официальном youtube-канале Gazgolder.

«Холодный Бабилон прячет в своих лабиринтах горящие сердца моих братьев, знаю, это лишь сон, но прошу, чтобы Господь снял со всех обреченных проклятие», — поется в песне.

Ранее Смоки Мо в интервью порталу Rap.ru посетовал, что мало людей интересовались творчеством Децла. Вместе с тем он отметил, что сейчас рэпера «разбирают на цитаты» и интересуются тем, что он говорил.

«Пусть послушают, у кого есть уши, да услышат, что он имел в виду. Чувак был глубокий и знал многое, читал много литературы. Как мог, передавал это в своих текстах», — сказал Смоки Мо, добавив, что Децл не интересовался мейнстримом и бизнес-схемами в музыке.

О смерти Кирилла Толмацкого стало известно утром 3 февраля. Он скончался после выступления в одном из клубов Ижевска.

В бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава Удмуртии провели экспертизу. Как рассказал источник в следствии, предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией.

Музыканта похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве рядом с часовней, возле могилы его бабушки. В последний путь его проводили продолжительными аплодисментами. В этот же день вышел его посмертный клип.