Собянину направили письмо с просьбой разрешить установку стены памяти Децла

Фанаты музыканта Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, обратились в мэрию Москвы с просьбой разрешить установку стены памяти музыканта. Официальное письмо поклонников артиста, скончавшегося в возрасте 35 лет, на имя мэра столицы Сергея Собянина передали в его приемную 26 февраля.

Толмацкого можно считать родоначальником хип-хоп-направления в России, говорится в письме, а его поклонники есть во всех странах, где проживают русскоговорящие люди.

«Это место будет напоминать стену памяти Виктора Цоя, но планируется сделать его более облагороженным. Фанаты Кирилла смогут собираться здесь, рисовать граффити, приносить цветы в память о кумире», — цитирует телеканал «360» администратора фан-клуба Децла Жанну Михельсон.

В обращении подчеркивается, что содержание стены памяти Кирилла Толмацкого не потребует затрат из городского бюджета и будет осуществляться фан-клубом самостоятельно. Знаменитые белорусские граффитисты предлагают бесплатно нарисовать большой портрет Толмацкого на стене.

Поклонники Децла отмечают, что в Москве фан-клуб объединил около миллиона людей, кому нравится творчество музыканта.

Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля после выступления в клубе в Ижевске. По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца. Децла похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище рядом с часовней возле могилы его бабушки.

21 февраля отец Децла, продюсер Александр Толмацкий рассказал, что доход от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и мерч его сына Кирилла будут поступать в пользу сына музыканта.