Прямой эфир

Самолет с поврежденным шасси совершил аварийную посадку в Хабаровске

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет авиакомпании «Аврора», выполнявший рейс из Хабаровска в село Богородское, аварийно сел в аэропорту вылета. Об этом 28 февраля сообщил представитель воздушной гавани.

«Борт «Авроры» 9235 Хабаровск–Богородское совершил аварийную посадку. <…> Экипаж принял решение вернуться в Хабаровск», — приводит ТАСС комментарий представителя аэропорта. Собеседник агентства также отметил, что у самолета, по предварительным данным, было повреждено шасси.

Командир экипажа смог успешно посадить воздушное судно, во время приземления никто не пострадал.

Ранее в этот же день летевший из Уфы в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дрифтующий в Шереметьево самолет бизнес-класса попал на видео
Бизнес-джет выкатился с полосы при посадке в Шереметьево

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017