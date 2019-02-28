Самолет с поврежденным шасси совершил аварийную посадку в Хабаровске

Самолет авиакомпании «Аврора», выполнявший рейс из Хабаровска в село Богородское, аварийно сел в аэропорту вылета. Об этом 28 февраля сообщил представитель воздушной гавани.

«Борт «Авроры» 9235 Хабаровск–Богородское совершил аварийную посадку. <…> Экипаж принял решение вернуться в Хабаровск», — приводит ТАСС комментарий представителя аэропорта. Собеседник агентства также отметил, что у самолета, по предварительным данным, было повреждено шасси.

Командир экипажа смог успешно посадить воздушное судно, во время приземления никто не пострадал.

Ранее в этот же день летевший из Уфы в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.