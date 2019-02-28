Вылетевший в Москву из Уфы самолет вернулся в аэропорт из-за поломки

Самолет, летевший из Уфы в Москву, вернулся из–за технической неисправности в уфимский аэропорт. Инцидент произошел утром в четверг, 28 февраля.

Посадка авиалайнера прошла благополучно, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе аэропорта. Самолет авиакомпании Utair В-737-500 выполнял рейс UT-364 и направлялся в столичный аэропорт Внуково, когда экипаж сообщил о технической неисправности.

В 8:37 (6:37 мск) самолет приземлился в аэропорту Уфа. На борту находились 123 пассажира, в 10:00 (8:00 мск) они вылетели в Москву резервным бортом.

Накануне после посадки самолета Boeing-767 авиакомпании Azur Air во Внуково в кабине пилотов треснул внешний слой лобового стекла. ЧП произошло при заруливании воздушного судна. Пострадавших нет.