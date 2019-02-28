Прямой эфир

Вылетевший в Москву из Уфы самолет вернулся в аэропорт из-за поломки

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет, летевший из Уфы в Москву, вернулся из–за технической неисправности в уфимский аэропорт. Инцидент произошел утром в четверг, 28 февраля.

Посадка авиалайнера прошла благополучно, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе аэропорта. Самолет авиакомпании Utair В-737-500 выполнял рейс UT-364 и направлялся в столичный аэропорт Внуково, когда экипаж сообщил о технической неисправности.

В 8:37 (6:37 мск) самолет приземлился в аэропорту Уфа. На борту находились 123 пассажира, в 10:00 (8:00 мск) они вылетели в Москву резервным бортом.

Накануне после посадки самолета Boeing-767 авиакомпании Azur Air во Внуково в кабине пилотов треснул внешний слой лобового стекла. ЧП произошло при заруливании воздушного судна. Пострадавших нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет вынужденно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажиров
Летевший из Москвы в Белгород самолет совершил аварийную посадку во Внуково

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017