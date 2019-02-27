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Лобовое стекло Boeing-767 треснуло при посадке во Внуково

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Фото: commons.wikimedia.org/Anna Zvereva
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После посадки самолета Boeing-767 авиакомпании Azur Air в московском аэропорту Внуково в кабине пилотов треснул внешний слой лобового стекла, сообщает 27 февраля РЕН ТВ

По информации телеканала, ЧП произошло при заруливании воздушного судна. Пострадавших нет. 

Сейчас лайнер отстранили от полетов для замены стекла. 

Ранее в феврале на горнолыжном курорте в Куршевеле во Франции пассажирский самолет совершил жесткую посадку в сугроб. Инцидент попал на видео.

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