Прямой эфир

Летевший из Москвы в Белгород самолет совершил аварийную посадку во Внуково

0
Фото: ТАСС/Татьяна Белякова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажирский Boeing, на борту которого находились 47 человек, совершил в пятницу, 11 января, вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково из-за срабатывания аварийного датчика температуры. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы. Люди не пострадали, передает «РИА Новости».

«Boeing с 47 пассажирами вылетел из Внуково в Белгород. После взлета на борту воздушного судна сработала аварийная лампочка датчика температуры», — рассказал он.

Позже в пресс-службе аэропорта сообщили, что сработал датчик не до конца закрытой двери салона, уточняет сайт kp.ru. После посадки к авиалайнеру прибыли аварийная и пожарная машины, сообщает телеканал «360».

Самолет принадлежит авиакомпании «Руслайн», сообщает НСН. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в пятницу пассажирский самолет Ту-214, вылетевший из Ульяновска в Москву, вынужден был развернуться и приземлиться в аэропорту Ульяновск-Восточный. Причиной инцидента могли стать неполадки с шасси. Пассажиров на борту не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ назвали виновника инцидента с самолетом Меркель
Ту-214 совершил аварийную посадку в Ульяновске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017