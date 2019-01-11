Летевший из Москвы в Белгород самолет совершил аварийную посадку во Внуково

Пассажирский Boeing, на борту которого находились 47 человек, совершил в пятницу, 11 января, вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково из-за срабатывания аварийного датчика температуры. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы. Люди не пострадали, передает «РИА Новости».

«Boeing с 47 пассажирами вылетел из Внуково в Белгород. После взлета на борту воздушного судна сработала аварийная лампочка датчика температуры», — рассказал он.

Позже в пресс-службе аэропорта сообщили, что сработал датчик не до конца закрытой двери салона, уточняет сайт kp.ru. После посадки к авиалайнеру прибыли аварийная и пожарная машины, сообщает телеканал «360».

Самолет принадлежит авиакомпании «Руслайн», сообщает НСН. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в пятницу пассажирский самолет Ту-214, вылетевший из Ульяновска в Москву, вынужден был развернуться и приземлиться в аэропорту Ульяновск-Восточный. Причиной инцидента могли стать неполадки с шасси. Пассажиров на борту не было.