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Ту-214 совершил аварийную посадку в Ульяновске

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Вылетевший из Ульяновска в Москву пассажирский самолет Ту-214 был вынужден развернуться и приземлиться в аэропорту Ульяновск-Восточный. Об этом сообщил ТАСС в пятницу, 11 января.

По информации РБК, причиной инцидента могли стать неполадки с шасси. Отмечается, что на борту самолета отсутствовали пассажиры. Воздушным судном управляли четыре члена экипажа. В результате вынужденной посадки никто не пострадал.

Ранее 11 января появилась видеозапись посадки самолета Airbus A380 авиакомпании Emirates в аэропорту английского Бирмингема в условиях сильного ветра.

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