Кабины Су-57 и Ту-160 получили усовершенствованное покрытие

В остеклении кабин пилотов новейшего многофункционального истребителя Су-57 и стратегического ракетоносца Ту-160 применили новый, более ударопрочный и легкий материал. Об этом 11 января сообщает ТАСС.

Инновационное покрытие стекол разработано специалистами обнинского НПП «Технология».

Отмечается, что оно представляет собой слои оксидов металлов толщиной 70–90 нм. Покрытие способно увеличивать поглощение радиолокационных волн в два раза и снижает радиолокационную заметность кабины самолета на 30%. Кроме того, оно защищает летчика от воздействия ультрафиолета (УФ), теплового и других негативных факторов.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения. Самолет был создан с применением технологий малозаметности. Он разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в 2010 году.

По словам главного конструктора ОКБ Сухого Михаила Стрельца, Су-57 способен эффективно уничтожать воздушные и наземные цели и во многом превосходит американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, которые способны решать только определенные задачи.

В свою очередь «Белые лебеди» (прозвище Ту-160 среди летчиков. — Прим. «Известий») способны нести на своем борту сразу 12 ракет, а спектр оружия, которым они могут оснащаться, широк и имеет возможности расширяться дальше.