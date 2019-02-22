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Самолет вынужденно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажиров

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Самолет Boeing 737 совершил незапланированную посадку в Волгограде после того, как двум пассажирам на борту стало плохо. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах организации воздушного движения.

«Экипаж Boeing, следующего по маршруту Екатеринбург–Сочи, сообщил диспетчерам о том, что двум пассажирам стало плохо. Присутствовавшие на борту медики помочь им не смогли, состояние пассажиров резко ухудшалось», — сообщил источник, добавив, что в результате было принято решение сменить курс и совершить посадку в ближайшем аэропорту.

После посадки на борт воздушного судна поднялись сотрудники медицинских служб. Пассажиров госпитализировали, авиалайнер вылетел в аэропорт назначения.

9 февраля Национальная компания аэропортов Бухареста (CNAB) сообщила, что пассажирский авиалайнер литовской компании GetJet, следовавший по маршруту Вильнюс–Хургада, совершил вынужденную посадку в аэропорту имени Анри Коандэ в румынской столице.

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