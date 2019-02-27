Пакистан разрешил вылет из страны двум иностранным самолетам

Авиационные службы Пакистана, где в настоящий момент закрыто воздушное пространство, выпустили два иностранных пассажирских самолета из аэропорта города Карачи. Об этом в среду, 27 февраля, сообщили в авиадиспетчерской службе воздушной гавани.

Речь идет о лайнере компании Oman Air, который отправился из Карачи в столицу Омана Маскат, а также о воздушном судне авиакомпании Emirates, которое вылетело в Дубай (ОАЭ), передает ТАСС.

Воздушное пространство над Пакистаном остается зарытым. Все пассажирские и транспортные самолеты, чей полет должен проходить через республику, следуют обходными маршрутами. Ранее в этот же день стало известно, что по этой причине авиакомпания «Россия» собирается изменить маршруты полетов своих авиалайнеров.

27 февраля пакистанские военные сбили два самолета ВВС Индии в регионе Кашмир. Один из индийских пилотов был арестован. После этого воздушное пространство Пакистана было закрыто. В частности, были приостановлены все рейсы в аэропортах Исламабада, Мултана, Лахора, Сиалкота и Фейсалабада.

В ночь на 26 февраля авиация Индии нанесла удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот на территории Пакистана. Истребители сбросили несколько управляемых бомб весом по 1 т каждая. После этого самолеты Пакистана поднялись в воздух, но ВВС Индии вернулись назад.

Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке базирующейся на пакистанской территории группировки «Джаиш-е-Мухаммад». Ее члены провели атаку на автоколонну индийских силовиков в штате Джамму и Кашмир 14 февраля, которая унесла жизни 45 человек.