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Авиакомпания «Россия» изменит маршруты полетов

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Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
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Из-за закрытия воздушного пространства Пакистана авиакомпания «Россия» изменит маршруты полетов своих самолетов. Перевозчик пояснил, что получил данные о закрытии воздушного пространства над Пакистаном и зоной Кабула до 2:59 мск 28 февраля. Поэтому вынужден планировать маршруты облета. В связи с эти увеличилась протяженность ряда дальних перелетов, выполняемых «Россией».

Как сообщает 27 февраля ТАСС, по той же причине три рейса авиаперевозчика вынужденно совершили посадки для заправки топливом. Вылетевшие в среду из Москвы в Таиланд самолеты приземлились для дозаправки в Ташкенте.

Рейсы из Бангкока и Пхукета, которые следуют во Внуково (FV5872 и FV5876), для дозаправки приземлятся в аэропорту Шарджи в ОАЭ. Рейс из московского аэропорта Шереметьево в Бангкок (SU6275) сел для дозаправки в аэропорту Ташкента.

Ранее 27 февраля пакистанские военные сбили два самолета ВВС Индии в регионе Кашмир. Один из индийских пилотов арестован.

В ночь на 26 февраля авиация Индии нанесла удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад». После этого самолеты Пакистана поднялись в воздух, но ВВС Индии вернулись назад.

Как сообщил «Известиям» научный сотрудник сектора международных организаций и глобального политического регулирования ИМЭМО РАН Алексей Куприянов, за авиаударом Индии мог последовать аналогичный ответ Пакистана.

Россия призвала Индию и Пакистан к сдержанности.

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