Военный эксперт указал на превосходство ВВС Индии над силами Пакистана

В военно-воздушном отношении Индия значительно превосходит Пакистан, рассказал в беседе с «Известиями» руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

За последние два дня индийско-пакистанский конфликт серьезно обострился. Накануне, 26 февраля, авиация Индии нанесла удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот на территории Пакистана. На следующий день последовали сообщения с обеих сторон об уничтожении самолетов противника.

Кто сильнее

«На вооружении ВВС Индии состоит более тысячи военных самолетов, из них почти 800 боевых и несколько сотен вспомогательных. Среди них и самолеты семейств «Су», «МиГ» и «Ил». Индия также обладает крупным военным вертолетным парком», — рассказал военный эксперт.

В свою очередь, у ВВС Пакистана лишь около 350 боевых самолетов. Среди них большое количество китайских аналогов МиГ-19 и МиГ-21, самолеты американского и французского производства, а также большой парк военных вертолетов, подчеркнул Михайлов.

«Но в отличие от Индии ВВС Пакистана, как и противовоздушная оборона, менее современны и боеспособны», — заключил политолог.

Более того, Индия обладает значительным преимуществом и в других видах вооружений. В частности, одним из самых больших в регионе парком зенитно-ракетных комплексов — индийского, израильского, советского и российского производства, отметил Михайлов.

Он также напомнил, что в ближайшие годы Индия получит от российского концерна «Алмаз-Антей» купленные зенитно-ракетные системы С-400. При этом армия Индии как минимум в два раза больше армии Пакистана по личному составу.

А вот и не подеретесь

Александр Михайлов сомневается, что конфликт вырастет в полноценную войну, особенно учитывая наличие ядерного оружия у обеих стран и потенциальные катастрофические последствия.

«При наличии у ВВС обеих стран средств доставки ядерных боеголовок развитие военного конфликта может быть очень быстро сведено к глобальной катастрофе, в которой могут пострадать жители всей Евразии», — сказал эксперт. При этом возможность нанесения локального ядерного удара он также не исключил, хотя и назвал его маловероятным.

По словам военного политолога, конфликт необходимо сворачивать через переговоры с третьей стороной, например в лице России.

Ранее 27 февраля официальный представитель пакистанских вооруженных сил Асиф Гафур сообщил в Twitter, что утром 27 февраля были сбиты два самолета военно-воздушных сил Индии над линией контроля между странами в воздушном пространстве Пакистана. Один самолет упал на территории непризнанного государства Азад Кашмир, а второй — на части региона, подконтрольной Индии. Причиной стало якобы нарушение ВВС Индии линии контроля. Гафур также заявил, что один индийский пилот был задержан.

После этого в Индии сообщили, что сбили пакистанский истребитель в небе над Кашмиром. «Пакистанская авиация была своевременно обнаружена, и индийские ВВС дали мгновенный ответ», — сказал официальный представитель индийского МИДа Равиш Кумар. Он добавил, что при этом Индия потеряла свой МиГ-21, пилот числится пропавшим без вести, передает «РИА Новости».