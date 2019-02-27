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СК запросил арест двух новых фигурантов по делу Арашуковых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следствие просит суд заключить под стражу двух новых фигурантов дела Арашуковых о хищении газа на 30 млрд рублей. Об этом в среду, 27 февраля, рассказала представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

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«Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Замира Борисова и исполняющего обязанности директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Ирины Валешной», — цитирует Петренко ТАСС.

Рассмотрение ходатайства об аресте начнется в ближайшее время, подозреваемые доставлены в суд.

26 февраля СК сообщил о задержании двух новых подозреваемых по делу Арашуковых — Борисова и Валешной. По версии следствия, они получали денежные средства от промышленных потребителей газа.

Сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января на заседании Совета Федерации. Позже суд вынес постановление о его аресте по обвинению в причастности к двум убийствам, оказании давления на свидетеля и участии в организованной преступной группировке. В тот же день отец парламентария, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, был задержан по обвинению в мошенничестве и создании ОПГ. Его подозревают в краже газа на несколько десятков миллиардов рублей.

26 февраля СК совместно с ФСБ и МВД провел свыше 70 обысков по местам жительства подозреваемых и на предприятиях — потребителях природного газа. Оперативные мероприятия проходили в 22 городах и населенных пунктах Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Дагестана. В частности, ведомство проверяет сотрудников местных правоохранительных органов на наличие коррупционных связей с участниками ОПГ.

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