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СК выявил незаконные врезки в газопроводы в ходе обысков по делу Арашуковых

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Фото: пресс-служба СК РФ/sledcom.ru
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Сотрудники Следственного комитета России и ФСБ в ходе обысков по делу Арашуковых 26 февраля выявили незаконные врезки в трубопроводы и поставки газа в обход приборов учета. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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«Следствием выявляются факты незаконных врезок в трубопроводы, поставок газа в обход приборов учета, ведется поиск и фиксация предметов и документов, свидетельствующих о незаконном потреблении природного газа, предоставленного через организации, подконтрольные Арашуковым», — сказала она.

СК совместно с ФСБ и МВД провел свыше 70 обысков по местам жительства подозреваемых и на предприятиях-потребителях природного газа. Следственные действия проходили в 22 городах и населенных пунктах Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Дагестана. 

Отмечается, что обыски прошли в том числе у первого заместитель руководителя следственного управления СК России по Карачаево-Черкесии Булатова, заместителя руководителя СУ СК России по КЧР Езаова, заместителя руководителя отдела по ОВД СУ СК России по КЧР Кочкарова и подчиненного ему следователя Филиппова, замминистра – начальник полиции МВД по КЧР Боташева, начальника ЦПЭ МВД по КЧР Бетуганова, заместителя руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Шехмурзова, заместителя руководителя СУ СК России по Республике Дагестан Огузова.

Сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января на заседании Совета Федерации. Позже суд вынес постановление о его аресте по обвинению в причастности к двум убийствам, оказании давления на свидетеля и участии в организованной преступной группировке. В тот же день отец парламентария советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков был задержан по обвинению в мошенничестве и создании ОПГ.

Рауф Арашуков не признает свою вину. Защита Рауля Арашукова также настаивает на невиновности своего подзащитного. По версии адвокатов Арашукова-старшего, газ украли недобросовестные абоненты при подключении к прорывам в трубопроводе или пользователи, которые не поставили свои домовладения на учет, избегая таким образом начисления оплаты за газ.

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