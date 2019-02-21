ФСБ раскрыла схему хищения газа Арашуковым и сообщниками

Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ за неделю до ареста Арашуковых передала в Следственный комитет РФ информацию о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе, пишет РБК со ссылкой на документ.

Согласно подготовленному ведомством документу, Рауль Арашуков с сообщниками проводили поставку газа фиктивным абонентам, а затем отражали его в отчетностях как потерянный. Газ, поставляемый таким образом, участники преступной группы забирали себе, сообщает НСН. Таким образом, в Ставропольском крае с 2012 по 2017 год похитили газ на сумму 3,2 млрд рублей, в Карачаево-Черкесии — на 1 млрд рублей, в Дагестане с декабря 2007 по март 2016 — на 1,38 млрд рублей. По данным ФСБ, «иными противоправными способами» Арашуковы и их сообщники создали в Дагестане фиктивный разбаланс на сумму в 27,5 мрд рублей.

Сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января на заседании Совета Федераций. Позже суд вынес постановление о его аресте по обвинению в двух убийствах, оказании давления на свидетеля и участии в организованной преступной группировке. В тот же день отец парламентария Рауль Арашуков был задержан по обвинению в мошенничестве и создании ОПГ.

Рауф Арашуков не признает свою вину. Защита советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова также настаивает на невиновности своего подзащитного. По версии адвокатов Арашукова-старшего, газ украли недобросовестные абоненты при подключении к прорывам в трубопроводе или пользователи, которые не поставили свои домовладения на учет, избегая таким образом начисления оплаты за газ.

14 февраля источник в правоохранительных службах сообщил, что, по данным следствия, Рауф Арашуков заплатил 1,5 млн рублей наемным убийцам за ликвидацию зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.