Источник назвал заплаченную Арашуковым за два убийства сумму

Следствие полагает, что сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков заплатил наемным убийцам 1,5 млн рублей за ликвидацию зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 14 февраля, со ссылкой на источник в правоохранительных службах.

«В ходе допроса летом прошлого года посредник между исполнителями и заказчиком (Рауфом Арашуковым. — Ред.) Рустам Копсергенов заявил, что Рауф заплатил за нападение на Шебзухова 500 тыс. рублей, о чем после задержания сами киллеры заявили еще в 2012 году», — рассказал собеседник агентства.

При этом другой обвиняемый Расул Аджиев сообщил на допросе, что за убийство Жукова он получил 1 млн рублей через родственника Арашукова, уточнил источник. Официальных комментариев следственных органов пока нет.

30 января на заседании Совета Федерации был задержан 32-летний сенатор Рауф Арашуков. Позднее его арестовали и поместили в СИЗО. Политика подозревают в причастности к убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Всего ему предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ. 7 февраля Мосгорсуд отказал защите Рауфа Арашукова в освобождении подозреваемого из СИЗО.

Кроме того, был задержан отец сенатора Рауль Арашуков, которого подозревают в причастности к хищениям газа «Газпрома» более чем на 30 млрд рублей. 31 января он был арестован на два месяца.

По этому делу также были арестованы шесть фигурантов, среди которых двоюродный брат сенатора Руслан Арашуков. Еще трое предполагаемых участников ОПС находятся в розыске.