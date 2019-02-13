Матвиенко задумалась о проверке сенаторов после дела Арашукова

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по регламенту и организации парламентской деятельности проработать вопрос о проверке кандидатов от регионов в верхнюю палату российского парламента. Связано это с ситуацией вокруг сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, в отношении которого было возбуждено уголовное дело.

«Я дала поручение комитету по регламенту подумать, каким образом официализировать итоги проверки (сенаторов. — Ред.), либо определить критерии, по которым нужно проверять. Здесь очень тонкая грань, мы не можем вмешиваться в личную жизнь, брать те данные, которые запрещены», — сказала спикер Совфеда журналистам в среду, 13 февраля, передает ТАСС.

11 февраля Матвиенко заявила, что в верхней палате парламента больше нет сенаторов с сомнительным прошлым. По ее словам, на момент прихода в Совфед у Арашукова не было судимостей, тем не менее «ходили слухи», что он может быть причастен к ряду преступлений.

30 января на заседании Совета Федерации был задержан 32-летний сенатор Рауф Арашуков. Позднее его арестовали и поместили в СИЗО. Политика подозревают в причастности к убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Всего ему предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ. 7 февраля Мосгорсуд отказал защите Рауфа Арашукова в освобождении подозреваемого из СИЗО.

Кроме того, был задержан отец сенатора Рауль Арашуков, которого подозревают в причастности к хищениям газа «Газпрома» более чем на 30 млрд рублей. 31 января он был арестован на два месяца.

По этому делу также были арестованы шесть фигурантов, среди которых двоюродный брат сенатора Руслан Арашуков. Еще трое предполагаемых участников ОПС находятся в розыске.