Замглавы «Газпром межрегионгаз Махачкала» задержан по делу Арашуковых

В Дагестане по делу Арашуковых задержали заместителя гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Даниялбека Багаутдинова, а также руководителя отдела организации Курахму Магомедова. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Магомедова взяли сегодня. В его (доме. — Ред.) и в доме Багаутдинова, а также в их рабочих кабинетах сотрудники (управления экономической безопасности и противодействия коррупции. — Ред.) провели обыски», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что Багаутдинов был задержан 11 февраля.

Отмечается, что в отношении замгендиректора возбудили уголовное дело по статье УК «Мошенничество». В настоящий момент также решается вопрос о возбуждении дела в отношении Магомедова.

11 февраля советник руководителя «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков указал на нестыковки в деле о хищении газа. По его словам, за время его работы в Дагестане республика потребила газа на меньшую сумму, чем та, которую он, по версии следствия, похитил.

30 января на заседании Совета Федерации был задержан 32-летний сенатор Рауф Арашуков. Позже его арестовали и поместили в СИЗО. Политика подозревают в причастности к убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Всего ему предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ. 7 февраля Мосгорсуд отказал защите Рауфа Арашукова в освобождении подозреваемого из СИЗО.

Вместе с тем был задержан отец сенатора Рауль Арашуков, которого подозревают в причастности к хищениям газа «Газпрома» более чем на 30 млрд рублей. 31 января он был арестован на два месяца. По этому делу также были арестованы шесть фигурантов, среди которых двоюродный брат сенатора Руслан Арашуков. Еще трое предполагаемых участников ОПС находятся в розыске.