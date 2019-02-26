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СК показал видео обысков на газовом предприятии по делу Арашуковых

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Фото: пресс-служба СК РФ/sledcom.ru
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Следственный комитет России опубликовал видео с места проведения обысков на предприятии — потребителе природного газа по делу Арашуковых. На кадрах оно показано как со стороны улицы, так и изнутри.

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в ходе следственных мероприятий были выявлены незаконные врезки в трубопровод, поставки по которым осуществлялись в обход приборов учета.

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«Ведется поиск и фиксация предметов и документов, свидетельствующих о незаконном потреблении природного газа, предоставленного через организации, подконтрольные Арашуковым», — рассказала представитель ведомства во вторник, 26 февраля.

Следственные действия проходили в 22 городах и населенных пунктах Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Дагестана.

Сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января на заседании Совета Федерации. Позже суд вынес постановление о его аресте по обвинению в причастности к двум убийствам, оказании давления на свидетеля и участии в организованной преступной группировке. В тот же день отец парламентария, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, был задержан по обвинению в мошенничестве и создании ОПГ. Его подозревают в краже газа на несколько десятков миллиардов рублей.

26 февраля Следственный комитет совместно с ФСБ и МВД провел свыше 70 обысков по местам жительства подозреваемых и на предприятиях — потребителях природного газа. Оперативные мероприятия проходили в 22 городах и населенных пунктах Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Дагестана. В частности, ведомство проверяет сотрудников местных правоохранительных органов на наличие коррупционных связей с участниками ОПГ.

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