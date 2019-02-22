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Арашукова перевели в камеру с горячей водой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Находящийся в СИЗО «Лефортово» сенатор Рауф Арашуков переведен в новую камеру, в которой был проведен капитальный ремонт. Об этом 22 февраля сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

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Отмечается, что теперь в камере есть горячая вода, на отсутствие которой ранее жаловался Арашуков, телевизор и холодильник. Мельников также рассказал, что у сенатора новый сокамерник, которого подозревают в незаконном обороте наркотических веществ.

Ранее Арашуков жаловался членам ОНК на редкие встречи с адвокатами. По словам Мельникова, на это сетуют и другие заключенные. Происходит это из-за отсутствия достаточного количество кабинетов.

Сенатора Арашукова задержали 30 января на заседании Совета Федераций. Позже суд вынес постановление о его аресте по обвинению в причастности к двум убийствам, оказании давления на свидетеля и участии в организованной преступной группировке. В тот же день отец парламентария Рауль Арашуков был задержан по обвинению в мошенничестве и создании ОПГ.

Рауф Арашуков не признает свою вину. Защита советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова также настаивает на невиновности своего подзащитного. По версии адвокатов Арашукова-старшего, газ украли недобросовестные абоненты при подключении к прорывам в трубопроводе или пользователи, которые не поставили свои домовладения на учет, избегая таким образом начисления оплаты за газ.

14 февраля источник в правоохранительных службах сообщил, что, по данным следствия, Рауф Арашуков заплатил 1,5 млн рублей наемным убийцам за ликвидацию зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

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