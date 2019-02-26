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По делу Арашуковых задержаны еще два человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Двое новых подозреваемых задержаны во вторник по делу Арашуковых. Ими оказались руководители ставропольских предприятий, сообщил Следственный комитет России.

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По словам официального представителя СК Светланы Петренко, задержан бывший гендиректор ОАО «Ессентукская Теплосеть» Замир Борисов, который на данный момент является заместителем директора по общим вопросам в АО «Газпром газораспределение Ставрополь».

Также в числе подозреваемых оказалась Ирина Валешная, исполняющая обязанности директора филиала ООО «Газпроммежрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе, пишет «РИА Новости».

По версии следствия, задержанные получали денежные средства от промышленных потребителей газа. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.

Сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января на заседании Совета Федерации. Позже суд вынес постановление о его аресте по обвинению в причастности к двум убийствам, оказании давления на свидетеля и участии в организованной преступной группировке. В тот же день отец парламентария, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, был задержан по обвинению в мошенничестве и создании ОПГ. Его подозревают в краже газа на несколько десятков миллиардов рублей.

26 февраля Следственный комитет совместно с ФСБ и МВД провел свыше 70 обысков по местам жительства подозреваемых и на предприятиях — потребителях природного газа. Оперативные мероприятия проходили в 22 городах и населенных пунктах Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Дагестана. В частности, ведомство проверяет сотрудников местных правоохранительных органов на наличие коррупционных связей с участниками ОПГ.

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