По делу Арашуковых задержаны еще два человека

Двое новых подозреваемых задержаны во вторник по делу Арашуковых. Ими оказались руководители ставропольских предприятий, сообщил Следственный комитет России.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, задержан бывший гендиректор ОАО «Ессентукская Теплосеть» Замир Борисов, который на данный момент является заместителем директора по общим вопросам в АО «Газпром газораспределение Ставрополь».

Также в числе подозреваемых оказалась Ирина Валешная, исполняющая обязанности директора филиала ООО «Газпроммежрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе, пишет «РИА Новости».

По версии следствия, задержанные получали денежные средства от промышленных потребителей газа. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.

Сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января на заседании Совета Федерации. Позже суд вынес постановление о его аресте по обвинению в причастности к двум убийствам, оказании давления на свидетеля и участии в организованной преступной группировке. В тот же день отец парламентария, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, был задержан по обвинению в мошенничестве и создании ОПГ. Его подозревают в краже газа на несколько десятков миллиардов рублей.

26 февраля Следственный комитет совместно с ФСБ и МВД провел свыше 70 обысков по местам жительства подозреваемых и на предприятиях — потребителях природного газа. Оперативные мероприятия проходили в 22 городах и населенных пунктах Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Дагестана. В частности, ведомство проверяет сотрудников местных правоохранительных органов на наличие коррупционных связей с участниками ОПГ.