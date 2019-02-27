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В России опровергли негативное влияние санкций США на судостроение

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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В Минпромторге России рассказали, что дополнительные санкции со стороны США против судостроительного сектора в России не смогут негативно сказаться на развитии кораблестроения и гражданского судостроения в РФ. Об этом в среду, 27 февраля, сообщили агентству «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

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В сообщении подчеркивается, что в отрасли судостроения в последние годы по всем показателям наблюдается очевидный рост.

Ранее 27 февраля сообщалось, что на сайте Конгресса США опубликовали обновленный законопроект под названием «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act), который предусматривает введение дополнительных санкций против России. В частности, сенаторы предложили ввести санкции против судостроительного сектора РФ в случае нарушения Россией свободы судоходства в Керченском проливе.

Под санкции также попадут финансовые институты, которые, по данным Вашингтона, поддерживали «вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами Российской Федерации».

Кроме того, законопроект предусматривает меры против инвестиций в российские проекты за пределами страны, связанные со сжиженным природным газом а также в разработку месторождений сырой нефти в России, и запрет на сделки с новым суверенным долгом России со сроком погашения более 14 дней.

13 февраля США заявили, что снимут санкции с России в том случае, если украинские власти получат под свой контроль Донбасс и Крым.

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