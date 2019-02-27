Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против РФ

Обновленный законопроект под названием «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act), предусматривающий введение дополнительных санкций против России опубликовали в среду, 27 февраля, на сайте Конгресса США.

Под санкции, в частности, попадут финансовые институты, которые, по данным Вашингтона, поддерживали «вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами Российской Федерации».

В тексте документа отмечается, что через полгода после вступления закона в силу под ограничения также попадут российские «политические фигуры, олигархи и другие лица, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина».

Также законопроект предполагает введение санкций против 24 офицеров ФСБ, которые считаются «причастными к инциденту в Керченском проливе», во время которого украинские суда нарушили российскую границу и были задержаны.

Кроме того, документ предусматривает меры против инвестиций в российские проекты за пределами страны, связанные со сжиженным природным газом а также в разработку месторождений сырой нефти в России, и запрет на сделки с новым суверенным долгом России со сроком погашения более 14 дней.

Законопроет был внесен сенаторами-демократами на рассмотрение конгресса США 13 февраля. Конгрессмены, таким образом, предложили ответить на мнимое вмешательство РФ в демократические процессы за рубежом, ситуацию на Украине и действия в Сирии.

13 февраля США назвали условие для снятия санкций с России. Им является передача Донбасса и Крыма под контроль украинских властей.