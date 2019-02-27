Американист рассказал о цели новых американских санкций

Новые антироссийские санкции США направлены не против российских граждан, а в первую очередь против высшего политического руководства страны. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Ранее 27 февраля на сайте конгресса США появился обновленный проект «Закона о защите безопасности США от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act — DASKA), анонсированный пятью сенаторами 13 февраля.

Под ограничения, в частности, попадут финансовые институты, которые, по данным Вашингтона, поддерживали «вмешательство» российского правительства в выборы в других странах. Кроме того, законопроект предусматривает меры против инвестиций в российские проекты за пределами страны и запрет на сделки с новым суверенным долгом России со сроком погашения более 14 дней. В тексте документа, в частности, отмечается, что через шесть месяцев после вступления закона в силу под ограничения попадут российские «политические фигуры, олигархи и другие лица, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина».

«Это второе издание этих санкций. И самое главное в них то, что оно направлено против высшего политического руководства России», — сказал Васильев.

По его мнению, экономическое давление на страну в целом не слишком эффективно с точки зрения изменения внешней политики властей.

«В Америке где-то растет понимание того, что санкции ухудшают положение России. Они могут способствовать росту недовольства населения, но у властей всегда есть возможность перевести ответственность за ухудшение положения на внешнюю сторону», — подчеркнул политолог.

Американист озвучил три аспекта, на которые Соединенные Штаты хотели бы повлиять во внешней политики России.

«Сегодня это три элемента. Элемент первый — на Украине, второй — Сирия, и третьим добавился ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. — Ред). По этим основным трем аспектам американцы ожидают подвижек», — заключил политолог.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров 17 февраля заявил, что санкции ни в коей мере не изменят позиции России по тем направлениям внешней политики, которые уже сложились.Также документ предполагает введение санкций против 24 офицеров ФСБ, которые считаются «причастными к инциденту в Керченском проливе», во время которого украинские суда нарушили российскую границу и были задержаны.

13 февраля США назвали условие для снятия санкций с России. Им является передача Донбасса и Крыма под контроль украинских властей.