Прямой эфир
Сюжет:

Американист рассказал о цели новых американских санкций

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые антироссийские санкции США направлены не против российских граждан, а в первую очередь против высшего политического руководства страны. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

По второму кругу ада: как Россия ответит на новые американские санкции
Москва готова отреагировать на внесенный в конгресс США законопроект, если тот будет реализован

Ранее 27 февраля на сайте конгресса США появился обновленный проект «Закона о защите безопасности США от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act — DASKA), анонсированный пятью сенаторами 13 февраля. 

Под ограничения, в частности, попадут финансовые институты, которые, по данным Вашингтона, поддерживали «вмешательство» российского правительства в выборы в других странах. Кроме того, законопроект предусматривает меры против инвестиций в российские проекты за пределами страны и запрет на сделки с новым суверенным долгом России со сроком погашения более 14 дней. В тексте документа, в частности, отмечается, что через шесть месяцев после вступления закона в силу под ограничения попадут российские «политические фигуры, олигархи и другие лица, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина».

«Это второе издание этих санкций. И самое главное в них то, что оно направлено против высшего политического руководства России», —  сказал Васильев.

По его мнению, экономическое давление на страну в целом не слишком эффективно с точки зрения изменения внешней политики властей.

«В Америке где-то растет понимание того, что санкции ухудшают положение России. Они могут способствовать росту недовольства населения, но у властей всегда есть возможность перевести ответственность за ухудшение положения на внешнюю сторону», — подчеркнул политолог.

Хорошо забытое новое: РФ отреагировала на очередные санкции ЕС и США
Новости о возможных мерах Брюсселя и Вашингтона из-за инцидента в Керченском проливе Москву не удивили

Американист озвучил три аспекта, на которые Соединенные Штаты хотели бы повлиять во внешней политики России.

«Сегодня это три элемента. Элемент первый — на Украине, второй — Сирия, и третьим добавился ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. —  Ред). По этим основным трем аспектам американцы ожидают подвижек», — заключил политолог.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров 17 февраля заявил, что санкции ни в коей мере не изменят позиции России по тем направлениям внешней политики, которые уже сложились.Также документ предполагает введение санкций против 24 офицеров ФСБ, которые считаются «причастными к инциденту в Керченском проливе», во время которого украинские суда нарушили российскую границу и были задержаны.

13 февраля США назвали условие для снятия санкций с России. Им является передача Донбасса и Крыма под контроль украинских властей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против РФ
Лавров пожалел не понимающих бесполезность санкций американцев

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017