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Греф заявил о потере Сбербанком миллиардов рублей из-за искусственного интеллекта

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Сбербанк терял «миллиарды рублей» из-за ошибок искусственного интеллекта, рассказал глава кредитной организации Герман Греф, выступая на «Уроке цифры» во вторник, 26 февраля. 

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«Искусственный интеллект принимает решение, как правило, в больших системах. И маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям», — приводит его слова «РИА Новости»

Как пояснил Греф, в Сбербанке учились на подобных ошибках, например вставляли фильтры, чтобы верифицировать систему искусственного интеллекта.

Вместе с тем он подчеркнул, что искусственный интеллект помогает решать неинтересные повседневные задачи, связанные с большим количеством вычислений. 

В ноябре 2018 года Греф сообщил, что из-за внедрения искусственного интеллекта в Сбербанке сократили большое число людей, которые занимались несложными операциями. По его словам, теперь они занимаются совершенно другой работой, «и уровень принятия решения этими людьми значительно повышен».

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