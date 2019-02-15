Прямой эфир
Сюжет:

Сбербанк предупредил россиян о звонках роботов-мошенников

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая 15 февраля на инвестиционном форуме в Сочи, предупредил, что россияне могут столкнуться с новым видом банковского мошенничества. По его словам, в ближайшие полгода потенциальным жертвам начнут звонить роботы, способные подделать любой голос.

С новым фродом: онлайн-мошенничества стали выявлять в 2,5 раза чаще
Злоумышленники выманивают у россиян деньги под предлогом инвестиций и крупных выигрышей

«Мы видим, что тренд социальной инженерии будет продолжаться и при этом будут использоваться новые методы (…). Мы построили модель угрозы, которая, по нашему мнению, могла бы мошенниками использоваться через несколько месяцев, к примеру, через полгода, когда человек уже не будет участвовать в этой ситуации, а будет использоваться машина», — сказал Кузнецов.

Кузнецов продемонстрировал аудитории запись диалога, в котором условный губернатор голосом актера Иннокентия Смоктуновского просил у собеседника 5 млрд рублей на строительство моста, пишет «РИА Новости».

«Голос узнаваемый, телефонный звонок совершается с номера этого губернатора, и точно его голосом договаривается уже о проведении трансакции. Это не артист, это делает робот. Всё, что говорил «Иннокентий Смоктуновский», это делал компьютер. И это возможно уже сегодня», — подчеркнул представитель Сбербанка.

Для борьбы с такого рода мошенничества организация уже разработала меры, однако подобной системой безопасности необходимо обеспечить все банки.

В конце января в СМИ появилась информация о том, что злоумышленники звонят с номеров Сбербанка, сообщая данные по счету клиента и предупреждая о якобы сомнительной попытке списать деньги с карты. Зачастую преступники просили назвать кодовое слово либо одноразовый пароль в SMS. В пресс-службе Сбербанка заявили, что внимательно изучают случаи мошеннических звонков, и рекомендовали клиентам информировать в банк о подобных инцидентах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Греф заявил о готовности Сбербанка реструктуризировать долг UTair
Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017