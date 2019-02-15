Сбербанк предупредил россиян о звонках роботов-мошенников

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая 15 февраля на инвестиционном форуме в Сочи, предупредил, что россияне могут столкнуться с новым видом банковского мошенничества. По его словам, в ближайшие полгода потенциальным жертвам начнут звонить роботы, способные подделать любой голос.

«Мы видим, что тренд социальной инженерии будет продолжаться и при этом будут использоваться новые методы (…). Мы построили модель угрозы, которая, по нашему мнению, могла бы мошенниками использоваться через несколько месяцев, к примеру, через полгода, когда человек уже не будет участвовать в этой ситуации, а будет использоваться машина», — сказал Кузнецов.

Кузнецов продемонстрировал аудитории запись диалога, в котором условный губернатор голосом актера Иннокентия Смоктуновского просил у собеседника 5 млрд рублей на строительство моста, пишет «РИА Новости».

«Голос узнаваемый, телефонный звонок совершается с номера этого губернатора, и точно его голосом договаривается уже о проведении трансакции. Это не артист, это делает робот. Всё, что говорил «Иннокентий Смоктуновский», это делал компьютер. И это возможно уже сегодня», — подчеркнул представитель Сбербанка.

Для борьбы с такого рода мошенничества организация уже разработала меры, однако подобной системой безопасности необходимо обеспечить все банки.

В конце января в СМИ появилась информация о том, что злоумышленники звонят с номеров Сбербанка, сообщая данные по счету клиента и предупреждая о якобы сомнительной попытке списать деньги с карты. Зачастую преступники просили назвать кодовое слово либо одноразовый пароль в SMS. В пресс-службе Сбербанка заявили, что внимательно изучают случаи мошеннических звонков, и рекомендовали клиентам информировать в банк о подобных инцидентах.