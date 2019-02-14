Греф заявил о готовности Сбербанка реструктуризировать долг UTair

Сбербанк готов пойти на реструктуризацию долга авиаперевозчика UTair. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Сочинского инвестиционного форума в четверг, 14 февраля.

«Представлены план реструктуризации, план вывода компании из кризиса, если мы увидим, что там всё хорошо, то я думаю, что мы пойдем, конечно, навстречу компании и реструктурируем долг», — цитирует его «Интерфакс».

Греф добавил, что Сбербанк находится «в конструктивном диалоге» с перевозчиком.

Компания UTair, входящая в пятерку крупнейших российских авиаперевозчиков, испытывает финансовые трудности. По двум синдицированным кредитам 11 банков, выданным в 2015 году, она должна 38,6 млрд рублей. По одному из кредитов — на 18,9 млрд рублей — UTair допустила дефолт и сейчас пытается договориться о реструктуризации.

В ноябре 2015 года сообщалось, что Арбитражный суд Ханты-Мансийского округа – Югры прекратил делопроизводство по делу о банкротстве авиакомпании UTair.