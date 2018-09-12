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В «Росавиации» заявили о претензиях к Utair по безопасности полетов

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Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg/Transport Photo Images
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Федеральное агентство воздушного транспорта («Росавиация») имеет претензии к обеспечению безопасности полетов в российской авиакомпании UTair. С таким заявлением выступил глава «Росавиации» Александр Нерадько 12 сентября.

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«Надо усилить направления работы, которые связаны прежде всего с контролем летной деятельности, ведь мы видим, что эти два авиационных происшествия катастрофы (катастрофа с вертолетом Ми-8 и авария с самолетом Boeing-737. — Ред.) прежде всего связаны с человеческим фактором», — сказал глава агентства.

Он предположил, что системы управления безопасностью полетов у авиаперевозчика «недостаточно эффективны». «Росавиация» ждет результатов проверок, которые проходят в рамках расследований двух последних аварий Utair, уточняет ТАСС.

4 августа вертолет Ми-8 авиакомпании Utair, следовавший по маршруту Ванкор–Харкасале, упал в результате столкновения с грузом другого вертолета у города Игарка Красноярского края. В катастрофе погибли 18 человек.

1 сентября в Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки. На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. 18 человек, в том числе трое детей, пострадали. Во время их эвакуации от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта.

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