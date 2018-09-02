Вертолет Ми-8 перестал выходить на связь в Иркутской области

Вертолет Ми-8 пропал в Иркутской области во время выполнения геологической разведки. На борту воздушного судна находились три человека, сообщил представитель экстренных служб региона.

«Ми-8 вылетел на проведение геологической разведки из Усть-Кута. В установленное время экипаж не вышел на связь», — приводит «РИА Новости» его комментарий.

При этом источник ТАСС в авиаструктурах региона отметил, что вертолет проводил аэрофотосъемку. Обстоятельства произошедшего выясняются. Организованы поиски воздушного судна с участием вертолета Ми-8 Росавиации.

30 августа в Альпах пропал самолет с двумя туристами на борту. Инцидент произошел на границе Франции и Италии между французским департаментом Верхняя Савойя и северной итальянской областью Валле д’Аоста.