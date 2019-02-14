UTair объяснила требование купить для двух детей-инвалидов 11 билетов

Российская авиакомпания UTair прокомментировала ситуацию с матерью двух детей-инвалидов, которой пришлось купить 11 билетов, чтобы вернуться с ними в Москву. Сообщение появилось 13 февраля на сайте перевозчика.

В пресс-службе компании заявили, что фонды и соцслужбы обязаны заранее беспокоиться о специальных условиях перевозки маломобильных пассажиров.

«Российский детский фонд и другие социальные службы, к сожалению, не связывались с авиакомпанией, чтобы обсудить условия для безопасной перевозки маломобильных детей», — отметили в UTair.

В компании добавили, что для безопасного перелета маломобильных граждан они обязаны устанавливать в салоне воздушного судна специальные носилки весом в 140 кг, которые исключают угрозу здоровью пассажира во время взлета и посадки, а также в случае попадания самолета в зону турбулентности.

Ранее сообщалось, что мать привезла двоих детей-инвалидов в Курган на операцию. Однако, чтобы вернуться с ними обратно в Москву, ей пришлось заплатить авиакомпании UTair за 11 билетов.

14 февраля стало известно, что пять пассажиров самолета Compass Airlines (дочернее подразделение Delta Air Lines) получили травмы после того, как воздушное судно попало в зону турбулентности. Экипаж был вынужден совершить аварийную посадку.