Прямой эфир

«Компании, которые не заботятся о людях с инвалидностью, теряют клиентов»

Как Сбербанк завоевал целый рынок, адаптируя сервисы под особенных людей
0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К Международному дню инвалидов, 3 декабря, Сбербанк презентовал гайдлайн по повышению доступности цифровых сервисов для людей с нарушениями здоровья. Банку есть чем поделиться — Особенный банк, созданный с учетом потребностей людей с инвалидностью, уже доказал свою эффективность. Цифры говорят сами за себя: 90% людей с особенностями в России пользуются услугами Сбербанка. Подробнее об этом в интервью «Известиям» рассказала директор дивизиона «Особенные решения» Александра Алтухова.

— В ваши задачи, как следует из вашей должности, входит создание «особенных решений». Кого конкретно вы считаете своими особенными клиентами?

— Клиенты Особенного банка — это все те люди, которым по какой-то причине сложнее общаться с банком. Нам важно быть доступным банком для любого клиента, поэтому мы с особым вниманием относимся к людям с инвалидностью: к незрячим и слабовидящим, к клиентам с нарушениями слуха или речи, к людям на колясках, с нарушениями моторики, с ментальными нарушениями.

Важно сказать, что всё, что мы делаем для них, оказывается нужным и полезным и другим нашим клиентам: мамам с колясками, пожилым, людям с временными травмами. Это огромный сегмент очень разных клиентов с разными потребностями.

Он узнает тебя из тысячи: банкомат определит клиента по глазам
Тинькофф-банк и Сбербанк внедряют технологию распознавания лиц в АТМ

Почему мы занимаемся созданием доступной среды? Мы же не задаем вопрос — зачем надо создавать продукты, удобные для среднестатистических клиентов. Так почему же до сих пор удивляет, что клиенты с особенностями развития или здоровья тоже должны иметь возможность получить комфортный сервис. А как еще можно и нужно взаимодействовать с клиентами?

Людям с инвалидностью нужны все те же самые сервисы, что и людям без инвалидности. Мы все работаем, путешествуем, стремимся, копим, тратим и достигаем своих целей, в том числе с помощью банковских продуктов. Желательно — удобных. Например, и зрячему, и незрячему человеку одинаково нужна квартира — и в большинстве случаев в ипотеку. Совершенно обычные потребности и обычная жизнь.

— Насколько важна финансовая интеграция для социализации людей с инвалидностью?

— А насколько важна финансовая интеграция для вас, для вашей социализации и комфорта? Нет никаких отличий. Мы все, независимо от особенностей, ежемесячно получаем зарплату или пенсию, оплачиваем ЖКХ и мобильный телефон, ежедневно покупаем товары в магазине у дома или заказываем в интернете, платим за проезд и так далее. И мы хотим, чтобы каждый клиент Сбербанка получал нужные сервисы так, как ему удобно.

— По данным самого Сбербанка, порядка 90% людей с инвалидностью в России обслуживает именно он. Считаете ли вы себя флагманом в этом направлении?

— Да, считаем. Сбербанк действительно прошел большой путь в понимании наших особенных клиентов. Полагаю, что среди российских коммерческих компаний у нас сильные компетенции и экспертиза в доступности сервисов, во многом благодаря экспертному сообществу и сотрудникам с инвалидностью. Многое сделано и в адаптации продуктов и услуг.

Некоторые проекты уникальны: невизуальный интерфейс банкоматов, чтобы незрячие люди могли самостоятельно снять наличные и проверить баланс карты, или сурдоперевод в офисах банка для клиентов, разговаривающих на жестовом языке.

Банковские услуги — важная, но далеко не единственная часть жизненных сценариев людей. И мы ставим себе амбициозную цель задавать стандарты инклюзивного обслуживания для банков и других компаний страны. Сбербанк — большая и значимая компания, у нас много сотрудников и отделений. Мы готовы не только помочь своим клиентам, но и оказать влияние на всё общество.

Каждая из организаций, оказывающих услуги физическим лицам, может внести свой вклад и сделать окружающую нас среду комфортной для людей с инвалидностью. И для достижения этой цели мы готовы делиться опытом.

— Социальная составляющая в адаптации сервисов для людей с инвалидностью понятна. А что с финансовой? Как много теряют компании, которые не приспосабливают свои сервисы для людей с особенными потребностями?

Для самых важных: какие сервисы предлагает Сбербанк пожилым людям
Разработкой продуктов для клиентов с особыми потребностями в компании занимается специальный дивизион

— На основании данных о наших клиентах мы можем сделать вывод, что в среднем доход от клиента с инвалидностью совсем немногим меньше, чем от клиента без инвалидности. Кроме того, при сравнении в некоторых сегментах по возрастам оказывается, что особенные клиенты даже более прибыльны для банка.

Мы уже довольно давно мониторим показатели и могу сказать, что у клиентов с инвалидностью большой потенциал к активному пользованию всеми банковскими сервисами. Наша задача — предоставить такую возможность. И ответ на вопрос, что теряют компании, которые не заботятся о доступности своих сервисов, — они теряют рынок и клиентов. Напомню, что официально в России чуть более 11 млн людей с инвалидностью, большинство из которых — наши клиенты с различными особенностями здоровья.

— Какие шаги, на ваш взгляд, могут кардинально изменить ситуацию с доступностью цифровой среды?

— Кардинально повлиять на ситуацию с доступностью, в том числе с доступностью цифровой среды, мы можем, не столько адаптируя решения экосистемы Сбербанка, сколько воздействуя на сообщество и бизнес.

Мы видим изменения среди наших партнеров. Например, адаптировав свой интернет-эквайринг, мы подтолкнули ряд магазинов тоже сделать доступным свой функционал.

Именно поэтому мы считаем важным поделиться нашими знаниями и опытом с профессиональным сообществом и мотивировать другие компании заниматься доступностью. Для этого мы опубликовали гайдлайн — практическое руководство о том, как сделать цифровые продукты удобными для людей с особенностями. Гайдлайн структурирован так, чтобы каждый профессионал — менеджер, дизайнер или разработчик, создающий сервис, мог быстро узнать, как конкретно он влияет на доступность интерфейса. Руководство поможет не только командам внутри Сбербанка, но и другим российским компаниям проектировать и разрабатывать сервисы изначально с учетом особенных потребностей своих клиентов.

— Как много усилий нужно предпринять бизнесу, чтобы создать доступную среду?

— Конечно, от бизнеса потребуется сделать один большой шаг и единожды переработать функционирующее решение. Но если дальше следовать стандартам доступности, внедрить их в культуру, включить правила в процесс разработки, то трудозатраты на поддержание удобных для людей с инвалидностью интерфейсов минимальны.

Если единое цифровое пространство станет доступно и удобно, например, незрячим людям, то это очень мотивирует их к освоению и самостоятельному использованию технологий. Ведь вторая сторона медали — доступные решения должны быть востребованы людьми с инвалидностью. И мы видим в том числе своей задачей обучение цифровой и финансовой грамотности, популяризацию сервисов. Например, когда мы после iOS платформы адаптировали и Сбербанк Онлайн на Android, количество пользователей с экранным диктором увеличилось более чем вдвое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На конференции Сбербанка оценили возможности искусственного интеллекта
Сбербанк вновь стал самой дорогой российской компанией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017